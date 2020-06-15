Bolu merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı Bolu merkezli 8 ilde dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, içlerinde çete liderinin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu merkezli 8 ilde dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, içlerinde çete liderinin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da oltalama yöntemi ile banka ve kredi kartları bilgilerini ele geçirerek, vatandaşların hesaplarından internet bankacılığı yöntemleri ile para çalındı. Mağdurların şikayetleri sonrasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlamaları ile soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 30 dolandırıcılık olayında 447 bin 189 TL'lik vurgun yapıldığı belirlendi. Soruşturmada olaya karıştığı belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kayseri olmak üzere toplam 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda içlerinde örgüt lideri T.A.'nın da olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA