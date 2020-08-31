BOLU Mantar üreticiliğine 70 bin TL yatırımla 45 günde bir 20 bin TL ciro
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BOLU Mantar üreticiliğine 70 bin TL yatırımla 45 günde bir 20 bin TL ciro

Mantar üreticiliğine 70 bin TL yatırımla 45 günde bir 20 bin TL ciroBOLU'da, Oğan Demiral (40), Bolu Belediyesi'nin kursuna katılıp öğrendiği mantar üreticiliği sayesinde 70 bin TL yatırımla kurduğu tesiste 45-50 günde bir 20 bin TL ciro elde ediyor.

31.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:36

Mantar üreticiliğine 70 bin TL yatırımla 45 günde bir 20 bin TL ciro

BOLU'da, Oğan Demiral (40), Bolu Belediyesi'nin kursuna katılıp öğrendiği mantar üreticiliği sayesinde 70 bin TL yatırımla kurduğu tesiste 45-50 günde bir 20 bin TL ciro elde ediyor. Demiral, belediyenin alım garantisi verdiği mantarları belediyeye satıyor.

Bolu Belediyesi, tarımsal projelerle halka yeni gelir kapıları açılması amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) işbirliğinde kültür mantarı üretimi kursu açtı. Kursa katılıp tamamlayan Oğan Demiral, mantar üreticiliği yapmaya karar verdi. Demiral, Seyit Mahallesi'nde yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda 70 bin TL yatırım yaparak bir mantar üretim tesisi kurdu. Oğan Demiral, Bolu Belediyesi tarafından alım garantisi verilen kültür mantarlarının ilk hasadını aldı.

BELEDİYE, ÜRETTİĞİMİZİ TAMAMEN ALIYOR

Mantar üretim işi için 4 personel çalıştırdığını anlatan Oğan Demiral, 1 senedir bu işi yapıyordum. Ancak bilinçli olarak yapmıyordum. Belediyemizin açmış olduğu kurs sayesinde bilinçli olarak üretim yapmaya başladım. Yaklaşık 10 ton kapasiteli bir işletme burası. 10 ton karşılığında 2 buçuk ton mantar alıyoruz. Satışı konusunda belediye yardımcı oluyor. Bu büyük bir rahatlık. Belediye ürettiğimizi tamamen alıyor. Bu şekilde bir anlaşma yaptık. 4 personel çalıştırıyoruz. Yevmiye usulü çalışıyorlar. Bir tane de sabit personelimiz var dedi.

45-50 GÜNDE 20 BİN TL CİRO

100 metrekarelik alanda yaklaşık 70 bin TL masrafla 45-60 günde 20 bin TL ciro elde edildiğini anlatan Demiral, Alan olarak 100 metrekare bir alan gerekiyor. 50-60 bin TL civarı bir masrafla bu işe girebilirsiniz. Yaklaşık 70 bin TL'lik masrafla 45-50 gün civarında bir 20 bin TL ciro sağlanabilir. Bu mantarın çıkımına göre değişebilir. Ortalama bir rakam vermek gerebilirse 50-60 günde 20 bin TL gibi bir ciro sağlanabilir dedi.

NET KAR 7-8 BİN TL

Bolu Belediyesi'nin yapılan masraflar konusunda üreticiye yardımcı olduğunu da anlatan Oğan Demiral, net karın ise 7-8 bin TL olduğunu belirterek, Belediye, yapılan masrafın parasını peşin almıyor. Dönem sonlarında, hasat yaptıktan sonra alıyor. Vadeli bir şekilde aldığı için bu da bir avantaj sağlıyor. 20 bin TL'lik cirodan yaklaşık 7-8 bin TL net kar sağlanabilir. Her işte olduğu gibi bunun da zorlukları var. İlgilenmek gerekiyor. Yapılması gereken işler oluyor. İlgilenilmediği zaman üründe bozukluklar olabiliyor. İlaçlamayı doğru zamanda yapmak lazım. Ürünlerimiz çok hassas. Ben belediyemizin açmış olduğu kursa katıldım. Orada da bilinçlendik. Orada uygulamaları olarak öğrendik. Teorik ve pratik olarak mantar yetiştiriciliğini öğrendik diye konuştu.

BOLU Mantar üreticiliğine 70 bin TL yatırımla 45 günde bir 20 bin TL ciro

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Magazin
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Politika
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı Magazin
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Mfö Hakan Ural Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Ali Koç Fatih Terim Sinan Gümüş Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Ankara
Şu an buradasınız: BOLU Mantar üreticiliğine 70 bin TL yatırımla 45 günde bir 20 bin TL ciro - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 12:36:48. #1.14#
title