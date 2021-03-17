Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'dan açıklama
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Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'dan açıklama

17.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:18
Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'dan açıklama

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, dünya ile Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm illerdeki pazarların kapatıldığını ancak Bolu'da alınan tedbirler sayesinde pazarların bir gün bile kapanmadığını bildirdi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, dünya ile Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm illerdeki pazarların kapatıldığını ancak Bolu'da alınan tedbirler sayesinde pazarların bir gün bile kapanmadığını bildirdi.

Altındal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası olarak koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirlere uyduklarını belirterek, "Bu pandemi döneminde Türkiye'nin tüm pazar yerleri kapandı. Tek kapanmayan Bolu pazarı. O da bizim çalışmamızdan dolayı. Zabıta arkadaşlarla beraber işbirliği içinde odamız da esnafımız da bütün tedbirlere ve kurallara uydu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak el birliği ile bugüne kadar getirdik." şeklinde konuştu.

Kendisinin de 3 defa koronavirüs olma tehlikesi ile yüz yüze geldiğini ifade eden Altındal, "Ben 3 defa karantinaya girdim ve geçirmedim. Yakın temastan dolayı karantinaya girdim. 2 tane sekreterle temas halinde olduğum için hastalıktan etkilendim. Toplam 45 gün karantinada kaldım. Allah'a çok şükür koronavirüs olmadım. Hiçbir pazar esnafımız da hasta olmadı." dedi.

Koronavirüs salgınının henüz sona ermediğini de anımsatan Altındal, bu süreç bitene kadar pazarcı esnafının tedbirlere uymaya devam etmesini ve özelikle maskesiz çalışmayarak vatandaşların ürün seçmesine izin vermemelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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