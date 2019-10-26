Bolu liselilerden, barış pınarı harekatı'na destek

26.10.2019 22:57

Liselilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

BOLU'da, Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Bolu Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri destek verdi. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sıraya geçerek bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazısı oluşturdu. Öğrenciler, ayrıca Türk bayrağı da açtı. Öğrencilerin bedenlerinden oluşan 'Barış Pınarı' yazısı drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA