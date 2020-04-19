BOLU Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü personeli, alkışlarla taburcu edildi Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü personeli, alkışlarla taburcu edildiBOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan, İl Sağlık Müdürlüğü personeli Veysi Aktürk (47), sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü personeli, alkışlarla taburcu edildi

BOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan, İl Sağlık Müdürlüğü personeli Veysi Aktürk (47), sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bolu'da Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi'nde memur olarak çalışan Veysi Aktürk, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Veysi Aktürk'e koronavirüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan Veysi Aktürk tedaviye alındı. Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün süren tedavinin ardından Veysi Aktürk sağlığına kavuştu. Veysi Aktürk, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına teşekkür eden Aktürk, 'Tedavi gördüğüm fizik kedavi hastanesinden bugün taburcu oldum. Koranayı sadece ben değil hep birlikte yendik, birlikte başardık ve yine diyorum ki panik yok, ümitsizlik yok, ölmek yasak. Hep birlikte başaracağız Türkiye.' paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA