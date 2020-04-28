BOLU Koronavirüs nedeniyle girişlerin yasak olduğu doğa harikası kuş sesleriyle yankılanıyor Koronavirüs nedeniyle girişlerin yasak olduğu doğa harikası kuş sesleriyle yankılanıyorKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılan Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı en sessiz ve sakin günlerini yaşıyor.

Koronavirüs nedeniyle girişlerin yasak olduğu doğa harikası kuş sesleriyle yankılanıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılan Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı en sessiz ve sakin günlerini yaşıyor. Tabiat Parkı kuş ve kurbağa sesleriyle yankılanırken, ağaçların da çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyaretçilere kapatılmıştı. Tabiat parkının girişinde bekleyen görevliler tarafından vatandaşların girişine izin verilmiyor. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ve manzaralarıyla büyüleyen tabiat parkında girişlerin yasak olmasıyla sessizlik hakim oldu. Gölcük Tabiat Parkı ağaçların rengarenk çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Daha önce mangal kokuları ve dumanların sardığı Gölcük Tabiat Parkı'nın havası temizlendi. Parkta bulunan göl ise berraklaştı. Gölcük, kuş ve kurbağa sesleriyle yankılandı.

Kaynak: DHA