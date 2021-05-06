BOLU KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ'NDEN EMİRHAN'A SÜRPRİZ

BOLU'da, Kızılay Gönüllüleri yatağa bağlı yaşayan 18 yaşındaki DMD hastası Emirhan Kavalcı'nın doğum gününü kutladı.

BOLU'da, Kızılay Gönüllüleri yatağa bağlı yaşayan 18 yaşındaki DMD hastası Emirhan Kavalcı'nın doğum gününü kutladı.

Bolu'da Kızılay Gönüllüleri, 2005 yılında yakalandığı DMD hastalığı nedeniyle yatağa bağlı kalan Emirhan Kavalcı'ya doğum gününde bir sürpriz hazırladı. Gönüllüler, aldıkları pasta ve hediyelerle Emirhan Kavalcı'nın ailesiyle birlikte yaşadığı Sağlık Mahallesi'ndeki evine gitti. Gönüllüler, burada doğum günü sürprizi yaptı. Emirhan Kavalcı pastadaki mumları üfleyerek teşekkür etti. Kavalcı'ya daha sonra alınan hediyeler verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı