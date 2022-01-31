BOLU KENT MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI

BOLU (DHA) - BOLU'da, 2 hafta boyunca etkili olan kar yağışı kent merkezinde 4 günlük aranın ardından yeniden başladı. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkileyecek düzeye ulaşmadı.

Bolu kent merkezinde iki haftadır aralıklarla etkili olan ve meteoroloji verilerine göre son 72 yılın en şiddetli kar yağışı olarak kayıtlara geçen kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetreye ulaştı. Son 4 gündür etkisini kaybeden kar yağışı, bu sabah yeniden başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkileyecek düzeye ulaşmadı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gün içerisinde hafif yağacak karın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği, bölgede sağanağın da etkili olacağını bildirdi.