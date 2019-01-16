Bolu Kent Merkezi Karla Kaplandı

Bolu'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi karla kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu merkezde, kar altında kalan araçlar vatandaşlar tarafından temizlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı Bolu'da, karayolları ve Bolu Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle park halindeki araçlar da karla kaplandı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, karla kaplı araçlarını temizlemek için dakikalarca uğraştı. Kar yağışının bu kadar yoğun olacağını beklemediklerini belirten vatandaşlar, "Suların bolluğu, bereket açışından yağması iyidir" dedi.

Karla kaplanan aracını temizleyen Kemalettin Bursalı, "6 senede ilk defa böyle kar gördük. Bu sene çok güzel. Suyumuz bol olur. Mikroplar ölür. Arabaların kar altında kalması zevkimiz. Sileceğiz, temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Adem Siyamoğlu ise, "Bu sen biraz daha fazla kar yağdı. Daha önceleri de fazla yağardı ama bu sene daha fazla yağmaya başladı. Arabalar kar altında kaldı. araçlarımızı temizlemekle meşgulüz" ifadelerini kullandı.

Kar ve buzlanma nedeniyle bugün okulların tatil olduğu Bolu'da, öğrenciler de sabah saatlerinde evlerinden çıkarak karın tadını çıkardı. Daha önce bu kadar yoğun kar yağdığını görmediğini söyleyen 5'inci sınıf öğrencisi Çağlar Kaplan, "kar yağdığı için çok mutluyuz. Okullar tatil oldu, arkadaşlarımızla kartopu oynuyoruz" dedi.

Ayrıca, gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düşmesi nedeniyle kent merkezinde bulunan havuzlar da dondu. - BOLU

Kaynak: İHA