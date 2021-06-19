BOLU KEDİSİNİ ÖLDÜREN KÖPEĞİN SAHİBİ KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU

BOLU'da, Gürsel Söğütoğlu(53) dün kedisini öldüren komşunun köpeği bugün de bağlı olmayınca tartıştığı Yücel Güler'i (53) tabancayla ateş açarak yaraladı.

BOLU'da, Gürsel Söğütoğlu(53) dün kedisini öldüren komşunun köpeği bugün de bağlı olmayınca tartıştığı Yücel Güler'i (53) tabancayla ateş açarak yaraladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Dağkent Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yan yana villalarda oturan komşulardan Yücel Güler'in bahçesinde beslediği köpeği, dün Gürsel Söğütoğlu'nun bahçesine atlayarak kedisine saldırıp öldürdü. Gürsel Söğütoğlu, dün tartıştığı Yücel Güler'e köpeğini bahçede bağlı tutmasını söyledi. İddiaya göre köpek bugün de bahçede bağlı şekilde durmayınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın küfürlü kavgaya dönüşmesiyle birlikte Gürsel Söğütoğlu evinden aldığı tabanca ile Yücel Güler'e ateş açtı. Mermilerden biri Güler'in vücuduna isabet etti. Daha sonra evinde bulunan tüfeği de alan Söğütlu bu kez de köpeğe ateş açtı. Ancak saçmalar köpeğe isabet etmedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Yücel Güler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bolu Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hollanda'da emekli olduktan sonra Bolu'ya yerleştiği öğrenilen Gürsel Söğütoğlu ise, olay yerinde bekleyip gelen polislere olayın oluş sebebini anlattı. Gazetecilere de konuşan Söğütoğlu, "Zabıtalığına güvenerek racon kesti. Dün köpeği kediyi parçaladı, çoluğa çocuğa saldırdı. Ben de ona bağla dedim bugün de bağlamadı. Bana küfür etti. 3-4 yıllık komşuyuz." dedi. Söğütoğlu gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı