: Bolu kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

24.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:20

Kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

BOLU'da, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen çimento hammaddesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Dadıç köyü mevkiinde meydana geldi. Remzi Ayhan yönetimindeki 14 DJ 121 plakalı çimento hammaddesi yüklü kamyon, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki dereye uçmaktan son anda kurtulan kamyonu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camı kırılarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Remzi Ayhan, tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen kamyon ise, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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