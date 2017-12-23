Bolu-Kartalkaya tatilcilerle doldu



Kartalkaya tatilcilerle doldu



BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.



Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya, hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Kayak merkezindeki oteller tatilcilerle doldu. Kayak tutkunları, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Kartalkaya'da pistleri doldurdu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve snowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı.