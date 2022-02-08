Kartalkaya'da kar yağışı başladı - Haberler
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Kartalkaya'da kar yağışı başladı

AA - Güncel
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağları'nın 220 metrelik zirvesinde bulunan merkezde kar yağışı başladı.

Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Kartalkaya'daki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içi yüzde 70 ile 85 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkardı.

Bolu - Kartalkaya Kayak Merkezinde ulaşım aksamadan sağlanıyor.

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

AA - Güncel

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Bolu, kar, Güncel, Haber

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