BOLU Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 genç adliyede
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BOLU Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 genç adliyede

Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 genç adliyedeBOLU'da, karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyada canlı yayın yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren sözler söylemeleri nedeniyle gözaltına alınan 3 genç adliyeye sevk edildi.

30.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:48
BOLU Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 genç adliyede

Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 genç adliyede

BOLU'da, karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyada canlı yayın yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren sözler söylemeleri nedeniyle gözaltına alınan 3 genç adliyeye sevk edildi.

Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 600 kişi, geçen günlerde Bolu'da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, Cuma günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Genç, canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı. Tepkilerin ardından yurtta kalan M.N.M., M.K.K. ve M.Y. de sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, Furkan A.'yı savundu. Ancak yayın sırasında yurtta kalan M.N.M. isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren ifadelerde bulundu. Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler, Bolu'da tepkilere yol açtı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren canlı yayını yapan 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere karantina altında olduğu için hızlı tanı kitleriyle koronavirüs testi yapıldı. Testlerin negatif çıkmasının ardından M.N.M., M.K.K. ve M.Y. geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. M.N.M., M.K.K. ve M.Y., adliyeye girişleri güvenlik gerekçesiyle adliyenin arka bölümünde bulunan kapalı otopark girişinden yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

BOLU Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 genç adliyede

Kaynak: DHA

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BOLU Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 genç adliyede

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