BOLU Karantina yurdunda devlete hakaret şüphelilerine 7 yıl hapis istemi
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BOLU Karantina yurdunda devlete hakaret şüphelilerine 7 yıl hapis istemi

Karantina yurdunda devlete hakaret şüphelilerine 7 yıl hapis istemiBOLU'da, kaldıkları karantina yurdunda sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı canlı yayını yapan 3 kişi hakkında 2 yıl 8 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası istemiyle düzenlenen...

22.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:08

Karantina yurdunda devlete hakaret şüphelilerine 7 yıl hapis istemi

BOLU'da, kaldıkları karantina yurdunda sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı canlı yayını yapan 3 kişi hakkında 2 yıl 8 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, kabul edildi.

Olay, geçen mart ayında koronavirüs tedbirleri nedeniyle yurt dışından gelenlerin karantina altında tutulduğu Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 600 kişi, 14 günlük karantina süreçleri için Bolu'da bulunan Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A., sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Furkan A., canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A., tepkiler üzerine yayını kapattı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine yurtta kalan M.N.M., M.K.K. ve M.Y. de sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, Furkan A.'yı savundu. Ancak yayın sırasında yurtta kalan M.N.M., Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren ifadelerde bulundu.

Sosyal medya canlı yayınında devleti aşağılayan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hakaret içeren sözler üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Canlı yayını yapan ve Ukrayna ile Kazakistan'dan geldiği öğrenilen 3 kişi, hızlı koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından tutuklandı. Cezaevinde 1 hafta tutuklu kalan 3 kişi, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden 3 şüpheli için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Bolu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede 3 kişi için ayrı ayrı 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından 2 yıl 8 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası istendi.

BOLU Karantina yurdunda devlete hakaret şüphelilerine 7 yıl hapis istemi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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