BOLU KARADERE İÇMESUYU TESİSİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
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BOLU KARADERE İÇMESUYU TESİSİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

BOLU KARADERE İÇMESUYU TESİSİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Bolu'ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Bolu'ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bolu'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bolu Karadere İçmesuyu Tesisinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bolu Karadere İçmesuyu Tesisinin tamamlanması ile 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacı sadece bu kaynaktan karşılanarak milli ekonomiye katkı sağlanacak. Tesis ile Bolu'da yaşayan vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme ile kullanma suyu temin edilecek. Bu kapsamda devam eden çalışmalar ile Karadere kaynağından alınacak su 12, 70 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Bolu şehir merkezine yıllık 7, 88 milyon m³ içmesuyu verilecektir. %77 fiziki gerçekleşme sağlanan tesiste regülatör ve isale hattının inşasının tamamlanmasıyla birlikte tesiste yılda 7 milyon 880 bin metreküp su, vatandaşların kullanımına sunulacak.

Kaynak: Habermetre

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