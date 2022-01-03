Bolu Karadere İçmesuyu Tesisi, 115 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak - Haberler
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Bolu Karadere İçmesuyu Tesisi, 115 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak

Bolu Karadere İçmesuyu Tesisi, 115 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, tüm imalatları tamamlanan Bolu Karadere İçmesuyu Tesisi'nin 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

BOLU (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, tüm imalatları tamamlanan Bolu Karadere İçmesuyu Tesisi'nin 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında çalışmalara başlanılan Bolu Karadere İçmesuyu Tesisleri işinde tüm imalatların tamamlandığını belirterek, "Karadere havzasında bulunan memba kalitesindeki sular artık arıtma tesisine ulaştı. Tüm imalatlarımızı tamamladık, arıtma tesisine su veriyoruz." ifadesini kullandı.

Tesis işi kapsamında yapılan regülatör ve isale hattıyla Bolu'da yaşayanlara memba kalitesinde ve Avrupa standartlarında yıllık 7,88 milyon metreküp içme suyu temin edildiğini aktaran Yıldız, 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacının sadece bu kaynaktan karşılanarak milli ekonomiye katkı sağlanacağını vurguladı.

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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