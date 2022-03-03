BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS - Haberler

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BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.

BOLU (DHA) - Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerledi.

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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