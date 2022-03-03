Bolu, kar yağışıyla bembeyaz
Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
BOLU'da gece kar yağışı etkili olurken, kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.
BOLU'da gece kar yağışı etkili olurken, kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji uyarılarının ardından kent merkezinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah işlerine gidenler, yeni güne beyaz manzarayla başladı. Yeşil alanlar, karla kaplanırken, araçlarını çalıştırmak isteyenler, üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.