Bolu, kar yağışıyla bembeyaz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu, kar yağışıyla bembeyaz

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu, kar yağışıyla bembeyaz

BOLU'da gece kar yağışı etkili olurken, kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU'da gece kar yağışı etkili olurken, kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji uyarılarının ardından kent merkezinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah işlerine gidenler, yeni güne beyaz manzarayla başladı. Yeşil alanlar, karla kaplanırken, araçlarını çalıştırmak isteyenler, üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.


Bolu, kar yağışıyla bembeyaz

Bolu, kar yağışıyla bembeyaz

Bolu, kar yağışıyla bembeyaz

Bolu, kar yağışıyla bembeyaz

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Meteoroloji, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title