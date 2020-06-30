BOLU Kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü araçta sıkıştıBOLU'da, TEM Otoyolu'nda kavun yüklü kamyona arkadan çarpan TIR'da sıkışan sürücü yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü araçta sıkıştı
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kavun yüklü kamyona arkadan çarpan TIR'da sıkışan sürücü yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli 4'üncü viyadük mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fahrettin Kalyoncu idaresindeki 41 FB 452 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Uzun yönetimindeki 31 E 3790 plakalı kavun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı TIR'dan çıkarılan Fahrettin Kalyoncu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normal akışına döndü.
Kaynak: DHA