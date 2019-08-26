BOLU Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

26.08.2019 12:16

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Bolu'da, D-100 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonun kasasında bulunan küçük kızın tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobildeki kişi tarafından görüntülendi.

D-100 karayolunun Ankara istikametinde seyir halinde olan 14 ALL 353 plakalı kamyonun kasasında küçük bir kızın yolculuk yapması, çevredekilerin dikkatini çekti. Yolda giden başka bir otomobilde bulunan kişi, küçük kızın tehlikeli yolculuğunu kaydetti. Görüntülerde küçük kızın kamyonun kasasının arka kısmındaki kapağa oturduğu yer aldı. Yaklaşık 80-90 kilometre hızla ilerleyen kamyondaki kızın tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Kaynak: DHA