BOLU Kadriye teyze günler sonra dükkanını açmanın heyecanını yaşadı
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BOLU Kadriye teyze günler sonra dükkanını açmanın heyecanını yaşadı

Kadriye teyze günler sonra dükkanını açmanın heyecanını yaşadıBOLU'da normal hayata dönüş planı kapsamında alınan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının şartlı olarak serbest bırakılmasının ardından, 78 yaşındaki Kadriye Özgören çeyizci dükkanını açtı.

01.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:18

Kadriye teyze günler sonra dükkanını açmanın heyecanını yaşadı

BOLU'da normal hayata dönüş planı kapsamında alınan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının şartlı olarak serbest bırakılmasının ardından, 78 yaşındaki Kadriye Özgören çeyizci dükkanını açtı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde alınan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası, 45 senedir çalıştırdığı dükkanını kapatmak zorunda kalan Kadriye Özgören, normale dönüş kapsamında kaldırılan yasaklar sonrası kepenklerini açtı. Sabah saatlerinde çeyizci dükkanına gelen Kadriye Özgören, dükkanını temizleyip çalışmaya başladı. Komşuları ile de sohbet eden Özgören, arkadaşları ile hasret giderdi.

EVDE ÇOK SIKILMADIM AMA DÜKKAN DAHA BAŞKA

45 yıldır esnaflık yapan Kadriye Özgören, "Çok mutlu oldum. Evde çok sıkılmadım ama dükkan daha başka. Geldim 2,5 aydır görmediğim komşularımı gördüm. Oturduk kahvelerimizi içtik, sohbet ettik. Şuan çok mutluyum. Dükkanımın temizliklerini yaptım" dedi.

TEMASTAN KAÇINIYORUM

Özgören, "Dükkanda kolonya bulunduruyorum. Maskemi takıyorum. Temastan kaçınıyorum. İnsanlara çok yaklaşmıyorum. Her gelenin eline kolonya döküyorum. Tedbirlerimi alıyorum. Şuanda çok talep yok. İşler durgun ama evde olmadan daha iyi dükkanda bulunmak. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bizim gibi yaşlı insanlar dikkat etmeli. Dükkanımı açtığım için çok mutluyum." diye konuştu.

BOLU Kadriye teyze günler sonra dükkanını açmanın heyecanını yaşadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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