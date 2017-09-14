Bolu Kaçak Sigara Operasyonu

Bolu'da bir minibüste yapılan aramada 12 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden İstanbul yönüne gitmekte olan S.D. idaresindeki minibüs kent merkezi yakınlarında Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.



Ekiplerin minibüste yaptığı aramada 12 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Minibüs sürücüsü S.D. gözaltına alındı.