Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası Samsun'da kazada hayatını kaybetti
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Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası Samsun'da kazada hayatını kaybetti

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası Samsun'da kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın babası Gültekin Alişarlı, Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın babası Gültekin Alişarlı, Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 71. kilometresi Miliç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ü. idaresindeki 55 RS 109 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen 87 yaşındaki Gültekin Alişarlı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Alişarlı Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı'nın babası olduğu öğrenilen Gültekin Alişarlı Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası Samsun'da kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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