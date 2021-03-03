Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli yatırım programına alındı
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Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli yatırım programına alındı

03.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:54
Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli yatırım programına alındı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin yatırım programına alındığını bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin yatırım programına alındığını bildirdi.

Vali Ümit, 2020 yılı başında depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı alınarak valilik tarafından boşaltılan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin yine valiliğin etkin takibi neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Ocak 2021 tarih ve 3428 sayılı kararları ile yerinde ve yeniden yapılmak üzere 2021 yılı devlet yatırım programına alındığını belirtti.

Otelin 22 milyon liraya mal olacağını ifade eden Vali Ümit, "100 yatak kapasiteli Uygulama Oteli'nin inşaatına bu yıl başlanması ve 2023 yılında hizmete girmesi planlanmakta. Bolu için büyük anlam ifade eden ve evlatlarımızın meslek sahibi olmalarına ev sahipliği yapacak olan bu değerli hizmetin 2021 yılı yatırım programına alınarak ilimize kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına gönülden teşekkür eder, Uygulama Oteli'nin ilimize, milletimize, gelecek nesillerimize ve milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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