Bolu İtfaiye Müdürü Duman'dan lodos uyarısı

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, etkili olan lodosla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında baca gazı ve şofben zehirlenmelerinin, zehirlenmelerin başında geldiğini söyledi.

Her yıl bilgisizlik ve ihmal nedeniyle soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Duman, "Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtiler olarak baş ağrısı, yorgunluk hissi ve mide bulantısı gibi bulgular meydana gelmekte." diye konuştu.

Duman, yakılan kömürlü sobalarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Soba aşırı doldurulmamalı. Soba tutuşturulurken yakıtın üsten yanması sağlanmalı. Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerek. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. Özellikle lodoslu havalarda ölüm olayları artmakta. Bacalar standartlara uygun değilse lodoslu havalarda soba yakılmamalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli olarak havalandırılmalı."

Kaynak: AA