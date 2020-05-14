BOLU Iraklı kadınların ekmek ürettikleri ev mühürlendi
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BOLU Iraklı kadınların ekmek ürettikleri ev mühürlendi

Iraklı kadınların ekmek ürettikleri ev mühürlendiBOLU'da, Irak uyruklu 3 kadın evde hijyen koşullarına uymadan ürettikleri ekmekleri satarken yakalandı.

BOLU Iraklı kadınların ekmek ürettikleri ev mühürlendi
14.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:52

Iraklı kadınların ekmek ürettikleri ev mühürlendi

BOLU'da, Irak uyruklu 3 kadın evde hijyen koşullarına uymadan ürettikleri ekmekleri satarken yakalandı. Kadınlara para cezası uygulanırken, ev zabıta tarafından mühürlendi.

Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, sokakta bulunan 2 katlı eski bir evde yaşayan Irak uyruklu kişilerin kaçak şekilde ekmek üretip sattığını fark etti. Vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Amirliği ekipleri eve geldi. Evde bulunan yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve oturma izinleri kontrol edildi. Kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Durum Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri, hijyen koşullarına uyulmayan ve kaçak ekmek üretimi yapılıp satılan evi mühürledi. Evde bulunan 3 kadına 392'şer lira para cezası uygulandı. Ayrıca Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ekmeklere el koydu. Kadınlar zabıta ve polis tarafından evde işlem yapıldığı sırada büyük korku yaşayarak yere oturdu.

BOLU Iraklı kadınların ekmek ürettikleri ev mühürlendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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