Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünalan güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünalan güven tazeledi

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünalan güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda İsmail Ünalan, yeniden başkanlığa seçildi.

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda İsmail Ünalan, yeniden başkanlığa seçildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat ve üyeler katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde İsmail Ünalan, yeniden başkanlığa getirildi.

Kongrede konuşan Ünalan, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk günkü heyecanla durmayacağız, yorulmayacağız çünkü Bolu arıcısına söz verdik. Hep birlikte bal tadında sağlıklı ve başarılı günlere." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.'
Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Muslera Ali Koç Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünalan güven tazeledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:16:34. #1.16#

title