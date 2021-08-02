Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünalan güven tazeledi

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda İsmail Ünalan, yeniden başkanlığa seçildi.

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda İsmail Ünalan, yeniden başkanlığa seçildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat ve üyeler katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde İsmail Ünalan, yeniden başkanlığa getirildi.

Kongrede konuşan Ünalan, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk günkü heyecanla durmayacağız, yorulmayacağız çünkü Bolu arıcısına söz verdik. Hep birlikte bal tadında sağlıklı ve başarılı günlere." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz