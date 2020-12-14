Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

14.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:44
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sonbahar ve kış aylarında sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin olduğu belirtilerek, bu olumsuzluğun alınacak küçük tedbirlerle önlenmesinin mümkün olduğu kaydedildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle her yıl ölümcül olayların yaşandığının vurgulandığı açıklamada, bu olumsuzluğun yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

"Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı. Baca, standartlara uygun olmalı. Sobayı kurarken duvardan 15-20 santimetre uzaklıkta en fazla 2 dirsek kullanılmalı. Borular sobanın gaz çıkışı üzerine gelecek şekilde monte edilmeli. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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