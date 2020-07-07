Bolu için sağanak ve dolu uyarısı Bolu'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Bolu'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak ve dolu öngörülüyor. Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Kaynak: AA