Bolu için sağanak uyarısı

Bugün saat 18.00'e kadar Bolu'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün saat 18.00'e kadar Bolu'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA