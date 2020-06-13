BOLU Hurdaya dönen TIR'dan burnu bile kanamadan çıktı Hurdaya dönen TIR'dan burnu bile kanamadan çıktıBOLU'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Hurdaya dönen TIR'dan burnu bile kanamadan çıktı

BOLU'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR karşı şeride geçerek şarampole devrildi. TIR ters dönerken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Yumrukaya köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Albulkadir Kayaş idaresindeki 41 U 6711 plakalı taş yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Ters dönen TIR'ın sürücüsü Kayaş, kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, sürücünün hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Şarampole devrilen TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA