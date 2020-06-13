BOLU Hoparlörün içinden uyuşturucu hap çıktı
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BOLU Hoparlörün içinden uyuşturucu hap çıktı

Hoparlörün içinden uyuşturucu hap çıktıBOLU'da, narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, hoparlör içerisine gizlenmiş 1453 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

13.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:12

Hoparlörün içinden uyuşturucu hap çıktı

BOLU'da, narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, hoparlör içerisine gizlenmiş 1453 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda aracın değişik yerlerinde 2 parça halinde 0,36 gram metamfetamin, hoparlörlerinde ise 1453 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan F.K (44) ve Y.T (34) gözaltına alındı. Polis uyuşturucu haplarla, Bursa'da şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın adını yazarak andı.

BOLU Hoparlörün içinden uyuşturucu hap çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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