BOLU Herkes alabilsin diye karpuzları yarım ve çeyrek olarak satıyor Herkes alabilsin diye karpuzları yarım ve çeyrek olarak satıyorBOLU'da pazarcılık yapan Mustafa Karadayı(29), kilosunu 5 lira olan karpuzları herkesin alabilmesi için yarım ve çeyrek olarak satıyor.

Herkes alabilsin diye karpuzları yarım ve çeyrek olarak satıyor

BOLU'da pazarcılık yapan Mustafa Karadayı(29), kilosunu 5 lira olan karpuzları herkesin alabilmesi için yarım ve çeyrek olarak satıyor.

Bolu'da semt pazarında tezgah açan Mustafa Karadayı, karpuz fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, karpuzlarını yarım ve çeyrek olarak satmaya başladı. Karpuzun kilosunun 5 lira olduğunu, yarım ve çeyrek olarak yaptığı satışların iyi gittiğini belirten Mustafa Karadayı, Karpuzların çoğunu yarım sattım. Çok az da olsa küçük aileler çeyrek aldı. Biz bu uygulamayı başlattık ki herkes evine karpuz götürebilsin, yesinler. Biz bu uygulamayı başlattıktan sonra diğer esnaf arkadaşlar da başladı. Müşterilerimizden de olumlu yanıt alıyoruz. Karpuzları da, paraları da boşa gitmiyor. dedi.

Tezgahtan çeyrek karpuz alan Armağan Pöhörcüoğlu ise, Çok güzel bir uygulama. Biz iki kişiyiz. Bir tane tam alsam atılacak yazık, günah değil mi Yerim tekrar bir daha alırım. Çok güzel tebrik ediyorum. diye konuştu.

Kaynak: DHA