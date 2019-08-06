BOLU HAYVAN SATICILARI SAHTE PARAYA KARŞI UYARILDI

BOLU HAYVAN SATICILARI SAHTE PARAYA KARŞI UYARILDI

BOLU'da polis hayvan pazarına giderek hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi.

06.08.2019 15:42
BOLU HAYVAN SATICILARI SAHTE PARAYA KARŞI UYARILDI

BOLU'da polis hayvan pazarına giderek hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu Mahallesi'ndeki hayvan pazarına gitti. Ekipler, hayvan satıcılarıyla görüşerek, sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı'nda arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yöntemleri konusunda bilgiler verdi. Hayvan satıcıları dikkatle polislerin verdiği bilgileri dinledi.

Kaynak: DHA
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