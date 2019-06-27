BOLU Hafif ticari araç, traktöre çarptı; 2 yaralı

Hafif ticari araç, traktöre çarptı; 2 yaralı

BOLU'da, D-100 karayolunda hafif ticari araç traktör arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Sebahattin Yağlı idaresindeki 14 GH 409 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine, Bolu istikametine giderken aynı yönde ilerleyen Toprak Uysal yönetimindeki 34 TV 6319 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte yanında bulunan kardeşinin eşi Huri Yağlı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA