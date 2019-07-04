BOLU Hafif ticari araç takla attı 1 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç takla attı 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Birsen Zoğlar idaresindeki 34 DY 0323 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, arka koltukta oturan ve emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle araçtan yola fırlayan Fatma Şanlı olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Birsen Zoğlar ile araçta bulunan Fikri Zoğlar ve Nurhan Koroğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan 3 kişi tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fatma Şanlı'nın cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar 3 şeritten normal akışına döndü.

Kaynak: DHA