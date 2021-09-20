Bolu güne sisle uyandı - Haberler
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Bolu güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu güne sisle uyandı Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D100 Karayolu'nda yoğun sis etkili oldu.

Bolu güne sisle uyandı

BOLU - Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D100 Karayolu'nda yoğun sis etkili oldu.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kent merkezi ve D100 Karayolu'nun Paşaköy ve Dağkent mevkiilerinde sis etkili oldu. Sabah araçlarıyla işe giden sürücüler oluşan yoğun siste güçlükle ilerlediler. D100 Karayolu üzerinde ışıklı tabelalar ve polis ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı. Ayrıca, D100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkiinde de etkili olan yoğun ulaşımı etkiledi.

Bolu güne sisle uyandı

Bolu güne sisle uyandı

Bolu güne sisle uyandı

Bolu güne sisle uyandı
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