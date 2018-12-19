Fuhuş Operasyonunda 3 Kadın ile 15 Erkek Aynı Odada Yakalandı
Bolu'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, baskın düzenledikleri evde 3 kadın ile 15 erkeği gözaltına aldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 kadın ile 15 erkek gözaltına alındı. Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, fuhşa aracılık eden bir kişi tutuklandı.
EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu ilçede fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen kişinin evine operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla gerçekleştirilen operasyonda evde yabancı uyruklu 3 kadın ile 15 erkek yakalandı. Ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönerken gözaltına alınan kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
1 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
14 erkek ise idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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irençççççççççç pislikler herşeyden nefret eder olduk sayenizde nasıl yaşıyorsunuz mahlukatlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadınlara bak ulan bunların yanından bile geçmem ben.mide bulandırıcılarCevap Yaz Yayından Kaldır
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3 kadın 15 erkek tam olarak çözümleyemedimCevap Yaz Yayından Kaldır
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iş kurdan kura çıkmayınca iş kurmuşlar heralde geçim derdi ayıptır ne hale geldi bu ülkeCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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yuh artık!Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır