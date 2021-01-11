Gölköy Barajı'nda su seviyesindeki düşüş durdu
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesindeki düşüş durdu.
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesindeki düşüş durdu.
Devlet Su İşleri Bolu 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle barajda doluluk oranının yüzde 22'ye düşmesiyle 5,28 milyon metreküp su kaldı.
Bölgede etkili olan yağışlarla düşüşün durduğu barajdaki su seviyesi, Abant ve Bolu Dağı'ndaki derelerden gelen suların etkisiyle yükselmeye başladı.
2000 yılından itibaren Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj, 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz