Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
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Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 100 oldu.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 100 oldu.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükseldi.

Yoğun yağış alan bölgede kar sularının eriyerek Mudurnu, Abant ve Bolu Dağı'ndan gelen akarsularla birleşmesiyle barajdaki su miktarı 24 milyon metreküpe ulaştı, doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.

Su seviyesinin azaldığı zamanlarda ortaya çıkan adalar ise gölün dolmasıyla sular altında kaldı.

Barajdaki mevcut suyla kentin içme suyu problemi yaşamayacağı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi.

Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, 19 Nisan'da yüzde 85 olarak ölçülmüştü.

Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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