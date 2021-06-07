Bolu Gölköy Barajı'nda kaçak yollarla yakalanan 60 sazan balığı göle bırakıldı
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Bolu Gölköy Barajı'nda kaçak yollarla yakalanan 60 sazan balığı göle bırakıldı

Bolu Gölköy Barajı'nda kaçak yollarla yakalanan 60 sazan balığı göle bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kaçak yollarla yakalanan 60 sazan balığı göle bırakıldı.

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kaçak yollarla yakalanan 60 sazan balığı göle bırakıldı.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Başkanı Serkan İnanç, AA muhabirine, sportif balıkçılık konusunda ülkenin en iyi su havzalarından birisi olan Gölköy Barajı'ndaki anaç balıkların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı avcıların ağlarından kurtarıldığını söyledi.

Barajın dev sazan balıkları sayesinde ülkenin ve kentin tanıtımına çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan İnanç, "Sabah gelen ihbarı değerlendiren Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, sportif olta balıkçılarının da yardımıyla suya yeni atılmış 500 metreden fazla misina ağı topladı. Ağlara takılmış 60 anaç sazan balığını tekrardan Gölköy Barajı'na bıraktı." diye konuştu.

İnanç, üreme dönemi olması sebebiyle kıyıya yakın bölgelere yumurta bırakan anaç balıkların takıldığı ağlara zamanında müdahale edilmemesi durumunda birçok balığın telef olabileceğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sportif olta balıkçılarıyla bu sahada yıllardır yasa dışı faaliyetlerle mücadele ettiklerini bildiren İnanç, şunları kaydetti:

"Bir insanın ülkesine, yaşayıp hayatını idame ettirdiği vatanına yapabileceği en vahim olay, bizce doğasını katletmesidir. Bolu, Gölköy Baraj Gölü'nde bu tür olayları yaşamaktan inanın yorulduk. Bu sahanın yasa dışı avcılardan korunması için gece gündüz demeden görev yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ne kadar teşekkür etsek azdır."

Bolu Gölköy Barajı'nda kaçak yollarla yakalanan 60 sazan balığı göle bırakıldı
Bolu Gölköy Barajı'nda kaçak yollarla yakalanan 60 sazan balığı göle bırakıldı
Bolu Gölköy Barajı'nda kaçak yollarla yakalanan 60 sazan balığı göle bırakıldı
Bolu Gölköy Barajı'nda kaçak yollarla yakalanan 60 sazan balığı göle bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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