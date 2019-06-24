BOLU GÖLCÜK'TE 7 MİLYON TL HARCANARAK YAPILAN BUNGALOVLAR SÖKÜLECEK

BOLU'da Gölcük Tabiat Parkı'nda yapımı tamamlanmak üzere olduğu sırada İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkü projesinde inşaatı tamamlanan bungalovlar atıl kaldı. 7 milyon TL harcanarak yapılan ve ormanlık alan içinde inşaat pisliğiyle bırakılan bungalovlar sökülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. Projeye çok sayıda sivil toplum örgütü karşı çıktı. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme aşamasında AK Partili Bolu Belediyesi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana bungalovlar yerleştirildi. Tartışmalı proje ile ilgili geçen yılın Aralık ayında, mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Geçen ay da mahkeme projeyi iptal etmişti. 7 milyon TL harcanarak yapılan bungalov evler atıl vaziyette kaldı. Mahkemenin durdurma kararının ardından duran inşaat çalışmalarında işçilerin kullandıkları çay bardakları, çaydanlık, pantolon, ayakkabı gibi şeyler de ormanlık alanda bırakıldı. Ayrıca inşaat alanındaki bazı malzemeler de kaldırılmadı. Bölge pis bir şekilde bırakıldı.

İhale aşamasındayken CHP Bolu Milletvekilliği döneminde projeye karşı çıkan ve protesto eylemlerine katılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkemenin verdiği kararı olumlu karşıladıklarını ifade etti. Başkan Özcan, yapılmış haldeki bungalovları satışa çıkararak ormanlık alandan sökülmesini sağlayacaklarını belirterek, Burada belediye tarafından emrivaki şekilde yapılmış bungalov evler var. Buradaki yapıların oradan kaldırılması gerekiyor. Daha önce kiralanması için verilen belediye meclisi kararını ortadan kaldırdık. Önümüzdeki günlerde ihale ile onları satışa çıkaracağız. Bir kişi veya şirket onları söküp oradan kaldıracak. Ondan sonra da Milli Parklar ile görüşerek oranın eski haline getirilmesi için çalışmaları yapacağız. dedi.

Gölcük'ü eski doğal haline kavuşturmayı planladıklarını aktaran Özcan, Ormanın içerisinde bu yapılar yapılırken belli sayıda ağacın kesildiği ortada. Tahribatın büyüklüğünü görebilmek için o yapıların oradan kalkması gerekiyor. Eğer mahkeme bunu durdurmamış olsa ve süreç işlese onun yanına yapılması planlanan bir otel de var. Daha çok ağacın kesilmesi anlamına geliyor. Zaten Gölcük'te haddinden fazla seyrekleştirme yapılmış. Bunun sonucunda çok sayıda ağacın devrildiğine herkes şahit oluyor. Dediğimiz gibi tahribatın asıl büyüklüğü o yapılar oradan kalktıktan sonra ortaya çıkacak. Milli Parklar ile istişare içinde belediye olarak da bizim üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Gölcük'ü eski doğallığına kavuşturmak istiyoruz. diye konuştu.

Kaynak: DHA