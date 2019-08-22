BOLU Gölcük gölündeki istilacı bitkiler temizleniyor

22.08.2019 14:24

Gölcük gölündeki istilacı bitkiler temizleniyor

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan ve çirkin görüntü oluşturan civanperçemi bitkisi temizleniyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölün üzerinde kötü görüntü oluşturan istilacı bir tür olan civanperçemi bitkisini temizleme çalışmaları başlatıldı. Göl yüzeyinde özel araçlarla Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Temizleme çalışmalarının hem gölün güzel görüntüsünü kaybetmemesi hem de ekosistemin parçası olan balıkların yaşam alanlarının artırılması amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA