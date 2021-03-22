BOLU Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BOLU Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor

22.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:15

Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyorBOLU'nun Gerede ilçesinde bulunan 1800'lü yıllardan kalan tarihi arasta çarşısı restore ediliyor.

Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor

BOLU'nun Gerede ilçesinde bulunan 1800'lü yıllardan kalan tarihi arasta çarşısı restore ediliyor.

Tarihi boyunca ticaretin kavşak noktasında bulunan Gerede ilçesindeki tarihi çarşı restore ediliyor. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan onayın ardından hayata geçirilen proje kapsamında inşaat çalışmaları devam ederken, 1800'lü yıllardan kalan çarşının güzelliği ortaya çıkmaya başladı. Tarihi çarşı tamamlandığında içerisinde 12 adet iş yeri, 6 adet ofis, 1 adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkanları yer alacak.

BOLU Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor
BOLU Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor
BOLU Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor
BOLU Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Aleyna Tilki Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BOLU Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:16:16. #1.16#
title