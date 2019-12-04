: Bolu gerede'de 2 katlı ev yandı

04.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:32

Gerede'de 2 katlı ev yandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gerede ilçesi Kabiller Mahallesi'nde sabah saatlerinde 2 katlı bir evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Evde yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının, yangından bir gün önce oğlunun evine gittiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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