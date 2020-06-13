Bolu Gençlik Merkezi salgın sürecinde de boş durmadı Bolu Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında düzenlenen online eğitimler ve yapılan siperlikli maskeler ile faaliyetlerine ara vermedi.

Bolu Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında düzenlenen online eğitimler ve yapılan siperlikli maskeler ile faaliyetlerine ara vermedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Karaçayır Mahallesi'nde hizmet veren Gençlik Merkezi, normal dönemlerde, il merkezindeki 15 bin 600 ve Gerede ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 üyesine yönelik çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Bolu Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşları 7 ila 29 arasında değişen yaklaşık 18 bin üyenin, merkezde bulunan çeşitli atölye ve kulüplere katılarak burada, eğitim, kültür, sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikleri yapma imkanı bulduğunu belirtti.

Merkezde, gençlere örgün eğitimin dışında kalan zamanlarını değerlendirebilme ve iyi vakit geçirebilme alanlarında destek verdiklerini kaydeden Şimşek, "Merkezde bulunan Teknoloji Atölyesine gelen gençler, teknolojik anlamdaki bilgi, beceri, istek ve hayallerini gerçekleştirme imkanı bulurken, bilişim teknolojileri atölyelerinde ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversiteli gençler çeşitli çalışmalar yapabiliyor. Ayrıca dil eğitimlerinin de olduğu merkezde, kara kalemden, pastel boyaya kadar her anlamda el sanatları ile ilgili çalışmaları da mevcut." dedi.

Şimşek, sportif etkinliklerle geziler ve doğa yürüyüşlerinin de gerçekleştirildiği merkezde, gençlerin yaş gününü kutlamasından çay partisine kadar birbirinden değişik etkinlikler yapabildiğini belirterek, "Koronavirüs salgınında da boş durmayan merkezimizde, geçen ay 66, bu ay ise 46 online eğitim verildi. Ayrıca düzenlenen eğitimler, merkezin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar ve video yayınlar ile tüm üyelere ulaştırıldı. Salgın sürecinde merkezde düzenlenen etkinlik ve eğitimlere üyeler evden katılım sağladı. Öte yandan salgın döneminde merkezde 3D yazıcı ile siperlikli maske üretimi de gerçekleştirildi. Merkezde üretilen 10 bin maskeden 2 bin 500'ü Bolu'da görev yapan sağlık, polis ve jandarma ekiplerine dağıtılırken, diğerleri ise Türkiye'nin diğer illerine dağıtılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi." diye konuştu.

Toplam 27 personelle çalışmalarına devam eden merkezde, koronavirüs sonrası başlatılan normalleşme dönemine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, yaşı kaç olursa olsun tüm gençlerle onların ailelerini Bolu Gençlik Merkezi'ne beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA