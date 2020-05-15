BOLU Gençler, güneşli havanın tadını çıkardı
Gençler, güneşli havanın tadını çıkardıBOLU'da, 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmanın keyfini yaşadı.
15.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:29
Gençler, güneşli havanın tadını çıkardı
BOLU'da, 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmanın keyfini yaşadı.
Bolu'da, 15-20 yaş arasındaki gençler bugün sokaklara akın etti. 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkan gençler büyük mutluluk yaşadı. Gençler, dışarıda arkadaşları ile buluştu. Maske ve eldiven takan gençler güneşli havanın keyfini çıkardı. Gençler, saat 15.00'da izinlerinin dolmasıyla tekrar evlerine döndü.
Kaynak: DHA