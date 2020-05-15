BOLU Gençler, güneşli havanın tadını çıkardı Gençler, güneşli havanın tadını çıkardıBOLU'da, 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmanın keyfini yaşadı.

Gençler, güneşli havanın tadını çıkardı

BOLU'da, 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmanın keyfini yaşadı.

Bolu'da, 15-20 yaş arasındaki gençler bugün sokaklara akın etti. 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkan gençler büyük mutluluk yaşadı. Gençler, dışarıda arkadaşları ile buluştu. Maske ve eldiven takan gençler güneşli havanın keyfini çıkardı. Gençler, saat 15.00'da izinlerinin dolmasıyla tekrar evlerine döndü.

Kaynak: DHA