Bolu Evlat Edindikleri Çocukla Evlerine Dönen Aile Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Evlat edindikleri çocukla evlerine dönen aile kaza yaptı: 5 yaralı

BOLU'da, Amasya'dan evlat edindikleri küçük çocukla birlikte Düzce'ye giden aile trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine giden N.Y. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü N.Y., R.Y., B.Y. ve A.Y. ile C.K.(3) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

25 yıldır evli olan R.Y. ve A.Y.'nin çocukları olmaması nedeniyle Amasya'dan evlat edindikleri C.K. ile birlikte Düzce'deki evlerine dönerken kazayı geçirdikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.