BOLU Esrarla yakalanan oğlunun yüzünü gizleyip, 'Çekmeyin, ne olmuş" dedi Esrarla yakalanan oğlunun yüzünü gizleyip, 'Çekmeyin, ne olmuş" dediBOLU'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada yufkaların içerisine konulan 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Esrarla yakalanan oğlunun yüzünü gizleyip, 'Çekmeyin, ne olmuş" dedi BOLU'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada yufkaların içerisine konulan 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. A.K. (20) adliyeye sevk edilirken, babası montu oğlunun başına geçirerek, 'Çekmeyin, ne olmuş yani" dedi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Gece saatlerinde takibe alınan araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yufkaların bulunduğu 3 paket çıkarılırken, yufkaların içerisine konulan 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Polis, A.K.?yi gözaltına aldı. A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Babası, adliyenin merdivenlerinde oğlu A.K.?nin başına montu geçirerek, gazetecilere, 'Çekmeyin, ne olmuş yani" dedi. Kaynak: DHA